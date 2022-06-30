В Казахстане могут вернуть масочный режим – Тугжанов

Фото: Zakon.kz

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане могут вернуть масочный режим, передает корреспондент Zakon.kz.

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