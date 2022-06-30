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В Казахстане могут вернуть масочный режим – Тугжанов

коронавирус маски Тугжанов Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Казахстане могут вернуть масочный режим, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-премьера, пока ситуация по коронавирусу не критическая.

Масочный режим могут вернуть в случае активизации и роста больных. Сейчас идет рост до 100 человек в сутки. Вопросы усиления карантинных мер мы выносим на заседание МВК. Не только по маскам, в целом по мерам.Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов

Напомним, по данным МВК за 29 июня, коронавирус за сутки выявили у 137 казахстанцев.

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