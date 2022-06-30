В Сети появилась последняя песня Юрия Шатунова

Последняя песня Юрия Шатунова появилась в Сети. Композиция называется «Каждому свое», сообщает Zakon.kz.

Юрий закончил трек буквально за несколько недель до смерти. Песня готовилась для нового альбома. Теперь ее выпустили отдельным синглом.

23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в автомобиле скорой помощи после обширного инфаркта.

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