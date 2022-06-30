В Сети появилась последняя песня Юрия Шатунова
Фото: Instagram/yuriy_shatunov
Последняя песня Юрия Шатунова появилась в Сети. Композиция называется «Каждому свое», сообщает Zakon.kz.
Юрий закончил трек буквально за несколько недель до смерти. Песня готовилась для нового альбома. Теперь ее выпустили отдельным синглом.
23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Он скончался в автомобиле скорой помощи после обширного инфаркта.
«Вот и кончился май»: памяти Юрия Шатунова
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Юрий Шатунов — советский и российский певец. Являлся солистом группы «Ласковый май» с 1986 по1991 год. Его звездными хитами были «Белые розы» и «Седая ночь».
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