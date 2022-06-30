Дуйсенова о снижении пенсионного возраста: Идет процесс

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила, что вопрос о снижении пенсионного возраста рассматривается. Все расчеты подготовлены и уже направлены на рассмотрение, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы все свои предложения и расчеты представляем рабочей группе. На первом этапе мы все закончили. Вы понимаете, что мы 25% всего бюджета ежегодно забираем. Если в этом году 4 трлн тенге, то на следующий год это будет более 4,5 трлн тенге. Поэтому все наши расчеты рассматриваются, проверяются соответствующими департаментами, структурными подразделениями как Министерства финансов, так и Министерства национальной экономики, – сообщила Тамара Дуйсенова в кулуарах Мажилиса.

На втором этапе этот вопрос будут рассматривать министерства финансов и национальной экономики, а после – республиканская бюджетная комиссия.

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Журналисты также поинтересовались у главы Минтруда, почему ранее вице-премьер – министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что вопрос о снижении пенсионного возраста еще не обсуждался в правительстве.

Сейчас все госорганы проводят рабочую группу. Я не знаю, господину Ерулану Жамаубаеву доложили или не доложили. Сейчас идет процесс. Думаю, что после второго этапа вы можете к нему обратиться. Я за него не могу ответить. Тамара Дуйсенова

Министр отметила, что второй этап должен завершиться до 10 июля.

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Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60,5 года.

Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как у мужчин.