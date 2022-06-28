Жамаубаев о снижении пенсионного возраста: В правительстве не обсуждали
Вопрос (о снижении пенсионного возраста. – Прим. ред.) пока не рассматривается. Я не знаю, что вам сказала (министр труда и соцзащиты населения РК Дуйсенова. – Прим. ред.) Тамара Касымовна, но не рассматривается пока, – сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства.
Вице-премьер отметил, что на пенсионные выплаты из республиканского бюджета ежегодно выделяется более 2,2 трлн тенге, и любое изменение требует расчетов, предметного обсуждения.
У нас, слава Богу, молодая нация. И у Минтруда есть много хороших программ, в том числе «Серебряный возраст». На эти программы выделяются определенные средства, поэтому пока по действующим программам работаем и по действующим законам живем.Ерулан Жамаубаев
12 мая заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов заявил, что правительство планирует рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане.
18 мая министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане. По ее словам, если Министерство труда и социальной защиты населения создаст рабочую группу по вопросу снижения пенсионного возраста, то Минздрав готов подключиться.
9 июня на пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Дана Нуржигит предложила снизить пенсионный возраст для женщин до 58 лет.
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14 июня в кулуарах правительства у главы Минфина Ерулана Жамаубаева спросили, достаточно ли возможностей бюджета для того, чтобы отправлять женщин на пенсию в 58 лет.
Напомним, с 1 января 2022 года в Казахстане увеличили возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет и шести месяцев. Повышать пенсионный возраст для женщин начали с 2018 года. Так, к 2027 году он должен достичь 63 лет, как и у мужчин.