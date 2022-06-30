Безопасность на воде: МЧС обратилось к казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывает граждан соблюдать правила безопасности на воде, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала года спасателями в бассейнах и лягушатниках обучено плаванию 53 166 детей.

На сегодняшний день в стране 497 разрешенных мест для купания. В настоящее время на водоемах страны всего установлено 4195 предупреждающих и запрещающих знаков безопасности. Пресс-служба МЧС РК

Как отметили в Министерстве по ЧС, с начала года на водоемах страны спасено 75 человек, в том числе 17 детей, с начала купального сезона (с 1 июня) – 46 человек, из них восемь детей.

По данным МЧС РК: с начала года из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах страны утонули 116 человек, в том числе 42 несовершеннолетних (в 2021 году – 137 человек, в том числе 63 ребенка);

с 1 июня на водоемах страны утонул 71 человек, в том числе 29 детей (в 2021 году – 79 человек, в том числе 25 детей).

Также в ведомстве отметили, что основные причины гибели на воде – купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра, а также:

Падение в водоем. Неумение плавать. Купание в нетрезвом состоянии. Нарушение правил при ловле рыбы. Недооценка собственных сил. При катании на плавательном средстве.

Как пояснили в МЧС Казахстана, «чтобы защитить себя, своих близких и детей, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде»:

не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых;

не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах, где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

Соблюдение названных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье вас и ваших родных и близких, – добавили в пресс-службе МЧС РК.

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