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Жаркие дни и летние каникулы: МЧС обратилось к казахстанцам

Жаркие дни и летние каникулы: МЧС обратилось к казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 16:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана 21 мая 2024 года выступило с важным заявлением. Специалисты призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства отмечено, что на сегодняшний день в стране имеется 612 разрешенных мест для купания.

Также сказано, что с начала 2024 года на водоемах страны спасено 35 человек, в том числе пятеро детей. Из-за несоблюдения правил безопасности на водоемах погибли 11 человек, из них один несовершеннолетний.

Специалисты подчеркивают, основными причинами трагедий является купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра.

"Чтобы избежать подобных трагедий и защитить себя, своих близких и детей, необходимо строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде. С наступлением жарких дней и в период летних каникул важно внимательно следить за детьми".Пресс-служба МЧС РК

Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и здоровье вас и ваших близких:

  • не оставляйте малышей без присмотра вблизи водоемов и не допускайте их купания без сопровождения взрослых;
  • не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах;
  • строго запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения и за пределами предназначенных для этого зон.

Ранее с обращением к выпускникам и их родителям выступило Министерство внутренних дел.

25 мая во всех школах страны пройдут классные часы, посвященные завершению учебного года. Во время торжественных мероприятий органами полиции будут приняты все меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности.

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