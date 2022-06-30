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В Казахстане почти половина пассажирских вагонов изношены – МИИР

Казахстан пассажирские поезда изношенность проблема Фото: pixabay
На брифинге в СЦК исполняющий обязанности председателя Комитета транспорта МИИР РК Касым Тлепов сообщил, что в среднем износ пассажирских вагонов в Казахстане составляет 46%, передает корреспондент Zakon.kz.
За последние 10 лет нами обновлено более 1100 пассажирских вагонов. Средний износ пассажирских вагонов составляет порядка 46%. В текущем году мы планируем приобретение еще 73 пассажирских вагонов. Для поддержки и стимулирования бизнеса, то есть частных перевозчиков, введено субсидирование пассажирских перевозок, субсидирование ставки вознаграждения при приобретении пассажирских вагонов.И.о. председателя Комитета транспорта МИИР РК Касым Тлепов

Также, по его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос по привлечению одной швейцарской компании для организации в Казахстане производства пассажирских вагонов по европейским стандартам.

В целом, до 2029 года будет приобретено более 530 таких вагонов. Мы понимаем, что есть определенные нарекания в отношении к пассажирским вагонам и пассажирскому сообщению, поэтому мы пригласили сюда наших основных перевозчиков.Касым Тлепов

Он добавил, что с начала года ведомство получило более 1 тыс. обращений.

Каждое обращение было рассмотрено и приняты соответствующие меры, в том числе мы за пять месяцев проверили более 200 вагонов, и в них был выявлен 431 нарушение, наложены штрафы на сумму порядка 32 млн тенге.Касым Тлепов

В заключение представитель Мининдустрии заверил, что сейчас корректируются стандарты к пассажирским вагонам и перевозкам для ужесточения сервиса перевозчиком.

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