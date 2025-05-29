Как обновляют парк пассажирских вагонов в Казахстане

Председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Жанибек Тайжанов 29 мая 2025 года на пресс-конференции в СЦК заявил, что парк пассажирских вагонов в Казахстане насчитывает 2,6 тыс. единиц, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в последние годы ведется активная работа по обновлению пассажирских вагонов. В 2024 году приобретено 143 вагона. За последние 5 лет уровень износа снижен с 59 до 42%. В текущем году объем закупа будет увеличен до 226 единиц. Раньше ежегодно закупалось от 100 до 150 вагонов.

"Закуп вагонов осуществляется преимущественно у отечественных вагоностроительных заводов ЗИКСТО и Stadler", – сказал Жанибек Тайжанов.

На сегодня по 14 маршрутам курсируют 14 составов типа "Тальго". Всего было выпущено 732 таких вагона. С 2023 года выпуск вагонов "Тальго" в Казахстане прекращен, текущие составы продолжат работу до окончания срока службы. Завод выкупили, и он теперь выпускает вагоны Stadler. Первая поставка вагонов Stadler ожидается в декабре текущего года в количестве 51 единицы. Вагоны будут запущены по направлениям Астана – Алматы и Астана – Семей.

В 2026-2030 годах будут закуплены 873 вагона, это позволит обновить существующий парк на 90% с учетом обеспечения всех вагонов системой кондиционирования воздуха. Таким образом, к 2030 году средний возраст вагонов составит 10 лет.

Ранее сообщалось, что все пассажирские вагоны в Казахстане оборудуют видеокамерами.

