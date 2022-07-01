Власти и коренные народы Эквадора договорились об остановке протестных акций

Масштабные акции протеста с стране проходили в течение 18 дней. Конфедерация индейских народов Эквадора сообщила о том, что вместе с представителями правительства при посредничестве церкви они достигли договоренности об остановке манифестаций, передает Zakon.kz.

Достигнув результатов и прогресса в приоритетных вопросах национальной повестки, Движение коренных народов официально считает первый этап национального протеста завершенным, в течение 90 дней будет оцениваться соблюдение договоренностей и обязательств, подписанных в протоколе, – цитируют представителей конфедерации РИА Новости.

Согласно документу, фиксированная стоимость всех видов топлива должна снизиться на на 5 центов США за галлон. Кроме того, будут внесены изменения в декрет о добыче полезных ископаемых, что позволит задействовать территории коренных народов по усмотрению исполнительной власти.

Протесты представителей коренных народов и крестьян Эквадора против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня и спустя неделю охватили всю страну. Позднее протестующие решили сосредоточить акции протеста в столичном регионе, однако блокада нефтяных месторождений и дорог в ряде провинций сохранилась.

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Президент Эквадора Гильермо Лассо в среду ввел чрезвычайное положение в четырех провинциях из-за остановки нефтедобычи на месторождениях государственной и частных компаний и поставок топлива в регионы, вызванных действиями манифестантов. В стране зафиксированы повреждения имущества, нападения, грабежи, акты терроризма и убийства. Отмечается, что ранения получили 238 сотрудников ведомства, задержаны 162 человека. Также известно о шести погибших манифестантах, включая двоих с огнестрельными ранениями, и 166 пострадавших.