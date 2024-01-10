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Власти Эквадора заявили, что из тюрем сбежали опасные бандиты

Власти Эквадора заявили, что из тюрем сбежали самые опасные бандиты Фото: скриншот
Два главных мафиози сбежали из тюрем Эквадора с разницей в несколько дней, и сейчас их банды удерживают в заложниках 125 сотрудников охраны и 14 административных работников. Об этом сообщили власти страны, передает Zakon.kz.

По информации "Известий", в результате беспорядков и вооруженных нападений главный мафиози Эквадора Хосе Адольфо Вильямар сбежал из тюрьмы Гуаякиля, отсидев уже 12 лет. Крупнейшая мафиозная группировка Эквадора "Лос-Чонерос", во главе которой стоит беглец, может влиять на политику страны. А Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду "Лос-Лобос", скрылся из тюрьмы в Чимборасо. Бежавших вместе с ним заключенных поймали, но главарю удалось скрыться.


РИА Новости сообщает, что Перу отправляет на границу с Эквадором полицейский спецназ из-за беспорядков в соседней стране.

Ранее сообщалось, что в стране начались массовые беспорядки. На улицах появляется военная техника после объявления режима "внутреннего вооруженного конфликта", захвата местного телеканала и нескольких тюрем вооруженными бандитами. 

Члены банд захватывают полицейские участки, тюрьмы, университеты. Людей массово пытаются брать в заложники.

Власти Эквадора создали Совет безопасности для анализа ситуации в стране. Полиция пытается нейтрализовать преступные группировки.

А члены банд требуют от президента отменить военное положение и убрать армию и полицию с улиц.


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