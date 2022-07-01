Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле

Этим летом за отношения и любовь отвечает Венера, в связи с чем нет просто никаких звездных показателей, которые могли бы помешать человеку влюбиться или вступить в партнерство. Об этом рассказала эксперт по звездам Олеся Фомичева, передает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием «Пятый канал» астролог назвала Топ-4 знаков зодиака, представителям которых больше всего повезет с поиском второй половинки в июле.

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Венера будет в максимально партнерских знаках, то есть наиболее расположенных к общению и созданию долгосрочных связей. Олеся Фомичева

По ее словам, наивысшая вероятность встретить любовь этим летом у Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб.

Особенно это относится к тем представителям, кто родился в конце периода своего знака зодиака. У этих людей просто огромные шансы влюбиться, быть в состоянии эйфории, испытывать максимально позитивный спектр чувств и эмоций. И жить с ощущением вдохновения, когда крылья вырастают за спиной. Олеся Фомичева

Важно, как отметила специалист, в состоянии влюбленности не терять голову, так как ситуация на небе способствует «залипанию» человека, появлению зависимости от своих чувств и эмоций.

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Поэтому нужно оставлять мозг включенным, насколько это возможно. Олеся Фомичева

На самом деле, по словам эксперта по звездам, «чтобы влюбиться и уж тем более познакомиться, не нужны никакие специальные небесные показатели».

И современная астрология уже давно сводится к тому, что просто не бывает синдрома безбрачия, венца безбрачия, как это раньше называлось. Поэтому влюбиться могут все, вступить в партнерство тоже могут все. Олеся Фомичева

Чтобы достичь этих целей, по словам астролога, необходимо следовать определенным советам:

девушкам нужно прокачивать женскую энергию. Для этого стоит окружить себя эстетикой максимально возможным образом: посещать театры, выставки, пройти курсы визажа, стилистики, пойти на танцы;

мужчины должны быть более активными, самостоятельными, решительными, заняться спортом или увеличить градус своей физической активности.

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