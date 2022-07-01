Назван Топ-4 знаков зодиака, представители которых встретят настоящую любовь в июле
В беседе с интернет-изданием «Пятый канал» астролог назвала Топ-4 знаков зодиака, представителям которых больше всего повезет с поиском второй половинки в июле.
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Венера будет в максимально партнерских знаках, то есть наиболее расположенных к общению и созданию долгосрочных связей.Олеся Фомичева
По ее словам, наивысшая вероятность встретить любовь этим летом у Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб.
Особенно это относится к тем представителям, кто родился в конце периода своего знака зодиака. У этих людей просто огромные шансы влюбиться, быть в состоянии эйфории, испытывать максимально позитивный спектр чувств и эмоций. И жить с ощущением вдохновения, когда крылья вырастают за спиной.Олеся Фомичева
Важно, как отметила специалист, в состоянии влюбленности не терять голову, так как ситуация на небе способствует «залипанию» человека, появлению зависимости от своих чувств и эмоций.
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Поэтому нужно оставлять мозг включенным, насколько это возможно.Олеся Фомичева
На самом деле, по словам эксперта по звездам, «чтобы влюбиться и уж тем более познакомиться, не нужны никакие специальные небесные показатели».
И современная астрология уже давно сводится к тому, что просто не бывает синдрома безбрачия, венца безбрачия, как это раньше называлось. Поэтому влюбиться могут все, вступить в партнерство тоже могут все.Олеся Фомичева
Чтобы достичь этих целей, по словам астролога, необходимо следовать определенным советам:
девушкам нужно прокачивать женскую энергию. Для этого стоит окружить себя эстетикой максимально возможным образом: посещать театры, выставки, пройти курсы визажа, стилистики, пойти на танцы;
мужчины должны быть более активными, самостоятельными, решительными, заняться спортом или увеличить градус своей физической активности.
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