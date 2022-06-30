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Лунный календарь – 2022: в какие даты лучше красить волосы в июле

лунный календарь Фото: pexels
Астрологи составили список благоприятных дат в июле 2022 года, когда стоит красить волосы. Также названы даты, когда категорически запрещается это делать, чтобы не накликать беду и сохранить волосы, передает Zakon.kz.

Смело записываться к колористу или стилисту по волосам нужно в благоприятные даты – 3, 5, 13, 21, 22, 23 июля. Эти дни идеально подходят для того, чтобы обновить цвет волос или кардинально его изменить.

Астрологи советуют не бояться экспериментировать и перекраситься в яркий цвет. Либо к образу можно добавить цветные пряди. Это поможет преобразить и освежить привычный облик. Внимание окружающих будет обеспечено.

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Для покраски волос есть и неблагоприятные даты, которые стоит опасаться. Это – 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля. Согласно лунному календарю, в эти даты есть риск неравномерного окрашивания. Также в это время есть вероятность сжечь волосы краской. Либо в этот период можно попасть к непрофессиональному специалисту.

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