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Нутрициолог рассказала, как не набрать вес во время отпуска

продукты Фото: pixabay
Поправиться во время отпуска легко и просто. Как рассказала нутрициолог Ирина Никашина, можно составить рацион так, чтобы не поправиться во время отпуска, передает Zakon.kz.
Поездка начинается с дороги, и, как правило, это перелет. В самолете нужно двигать ногами, вставать и разминаться время от времени. Кроме этого, нужно не забывать пить воду. После того, как вы приехали на место, я предлагаю использовать интервальную систему питания.Нутрициолог Ирина Никашина

На завтрак можно выпить один напиток, например, кофе. Обед и ужин должен быть полноценным. В обед можно съесть десерт, но им нужно заканчивать прием пищи, чтобы не повышать сахар в крови, пишет vm.ru.

На ужин лучше съесть салат и белок, но сладкое следует исключить, иначе утром будет сильное чувство голода. Полезной будет прогулка после ужина длинной в два-три километра.

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