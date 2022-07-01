«Болашаковцы», поступившие по сельской квоте, могут не предоставлять залоговое имущество

Сельские жители могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным условиям, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам, на международную стипендию по квоте могут претендовать кандидаты, проживающие в селе последние три года. Также они должны работать в сельской местности последние два года. Пресс-служба АО «Центр международных программ»

Кроме того, необходимо, чтобы GPA – средний балл диплома претендентов по сельской квоте – был не менее 2,67 из 4.00. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку – с результатом IELTS, как минимум 6.0 из 9.0.

Претенденты могут выбрать родственные специальности по диплому бакалавра или специалиста.

Новость по теме Стартовал прием документов по программе «Болашак»

Отметим, сельчанам необязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Стипендиаты по сельской квоте могут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.