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«Болашаковцы», поступившие по сельской квоте, могут не предоставлять залоговое имущество

болашак, студенты, сельская квота, Казахстан Фото: Zakon.kz
Сельские жители могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии «Болашак» по льготным условиям, сообщает Zakon.kz.
Согласно правилам, на международную стипендию по квоте могут претендовать кандидаты, проживающие в селе последние три года. Также они должны работать в сельской местности последние два года. Пресс-служба АО «Центр международных программ»

Кроме того, необходимо, чтобы GPA – средний балл диплома претендентов по сельской квоте – был не менее 2,67 из 4.00. Также обязательно наличие сертификата о сдаче экзаменов по государственному языку с результатом не менее уровня В1, по иностранному языку – с результатом IELTS, как минимум 6.0 из 9.0.

Претенденты могут выбрать родственные специальности по диплому бакалавра или специалиста.

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Отметим, сельчанам необязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Стипендиаты по сельской квоте могут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.

В случае отсутствия у стипендиата, поступившего по сельской квоте, залогового имущества можно представить пять гарантов. Ими могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, которые имеют постоянный заработок в течение последних 12 месяцев. Кроме того, для кандидатов по сельской квоте предусмотрены послабления и по отработке. Выпускникам, которые едут работать в регионы, сокращен срок трудовой отработки. Им необходимо отработать три года вместо пяти лет. Председатель правления АО «Центр международных программ» Ануар Жангозин

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