Ажар Гиният об эпидситуации по COVID-19: Поводов для беспокойства нет
Об этом она заявила после Международного форума нейрохирургии, проходящего в Нур-Султане.
В нынешних условиях страна находится в «зеленой» зоне, поэтому необходимости в таких мерах нет. Если в некоторых регионах, вошедших в «желтую» зону, повышается заболеваемость и возникают какие-то риски, то министерством будут приняты меры в части санэпидконтроля, – цитирует Ажар Гиният МИА «Казинформ».
По словам главы Минздрава, «сегодня поводов для беспокойства нет».
Но в будущем мы планируем некоторые мероприятия.Ажар Гиният
Как подчеркнула министр, ситуация по стране «не катастрофична».
Мы находимся в «зеленой» зоне. Сотни людей проходят лечение в больницах. Наполняемость больниц составляет всего 6%. Из них четыре человека взяты на контроль врачами с заключением о том, что их состояние тяжелое, – добавила Ажар Гиният.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за прошедшие сутки выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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