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Ажар Гиният об эпидситуации по COVID-19: Поводов для беспокойства нет

Ажар Гиният прокомментировала эпидситуацию по COVID-19 в Казахстане Фото: primeminister.kz
В Казахстане существует матрица, которая контролирует эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции. Эпидмеры принимаются в зависимости от того, в какой зоне находится регион, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает Zakon.kz.

Об этом она заявила после Международного форума нейрохирургии, проходящего в Нур-Султане.

В нынешних условиях страна находится в «зеленой» зоне, поэтому необходимости в таких мерах нет. Если в некоторых регионах, вошедших в «желтую» зону, повышается заболеваемость и возникают какие-то риски, то министерством будут приняты меры в части санэпидконтроля, – цитирует Ажар Гиният МИА «Казинформ».

По словам главы Минздрава, «сегодня поводов для беспокойства нет».

Но в будущем мы планируем некоторые мероприятия.Ажар Гиният

Как подчеркнула министр, ситуация по стране «не катастрофична».

Мы находимся в «зеленой» зоне. Сотни людей проходят лечение в больницах. Наполняемость больниц составляет всего 6%. Из них четыре человека взяты на контроль врачами с заключением о том, что их состояние тяжелое, – добавила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за прошедшие сутки выявили 189 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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