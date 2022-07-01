Почему растет курс рубля в Казахстане, рассказали в Нацбанке

В Национальном банке Казахстана дали разъяснение по текущей ситуации с курсообразованием пары тенге/рубль, передает Zakon.kz.

В течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь, к доллару США. Столь значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары, включая энергоресурсы, вкупе с существенным сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта. Это, соответственно, привело к ослаблению курса тенге/рубль до минимальных исторических уровней 9-9,1 тенге за рубль. Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, в Российской Федерации идет открытая дискуссия относительно мер по нормализации курса рубля, «при этом принятие прямых мер осложняется введенными санкциями против РФ».

В свою очередь обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США. Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования, что связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в РФ, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. Пресс-служба Нацбанка РК

Национальный банк следует политике плавающего обменного курса, что исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены, – пояснили в пресс-службе центробанка.

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