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Астролог назвала наиболее опасные дни в июле

гороскоп Фото: unsplash
Всем представителям зодиакального круга стоит обратить внимание на определенные даты в июле. Особенно нужно быть внимательным на дорогах, предупреждают астрологи, передает Zakon.kz.
Дни повышенной аварийности: 2, 7, 8 (первая половина дня), 9, 12, 14, 21, 25, с 27 на 28 и 30 июля.Астролог Тамара Глоба

Июль будет удачен для обучения. К примеру, если вы решили поступать в институт или университет. Однако есть риск ошибиться с выбором в учебе. Это возможно в конце первой декады июля и середине третьей декады, пишет Kp.ru.

Июль принесет сюрпризы в финансовых вопросах. В начале июля и второй декаде июля – удача во вкладах. В конце месяца есть опасность обмана, срывов крупных финансовых договоренностей, в том числе и между странами.Тамара Глоба

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В июле могут быть проявления всего негативного, подчеркнула астролог.

Особенно будьте очень внимательны к тому, что сеете и что жнете не только в своей жизни – и на земле. Это очень важный период для вопросов, которые вы закладываете в свое будущее, а также финансовых дел.Тамара Глоба

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