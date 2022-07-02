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Президент Узбекистана предложил отказаться от вызвавших протесты поправок в Конституцию

Узбекистан Фото: president.uz
Шавкат Мирзиёев прибыл в город Нукус, где встретился с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана, передает Zakon.kz.
С учетом того, что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующих редакций ст. 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан. Пресс-служба президента Узбекистана

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления.

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