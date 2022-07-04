Токаев обсудил ситуацию в Каракалпакстане с Мирзиёевым

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, собеседники обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане.

Кроме того, президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиёеву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане.

Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей Консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане, — отмечено в сообщении.

Напомним, 1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

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Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

Также сообщалось, президент Узбекистана издал указ о вводе чрезвычайного положения в Каракалпакстане на месяц.