Парламент Узбекистана сохранит статус суверенитета Каракалпакстана

Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в Конституцию страны, передает Zakon.kz.

По проекту Конституционного закона от населения и институтов гражданского общества поступило свыше 57 000 предложений. В первые дни всенародного обсуждения по проекту Конституционного закона поступало около 700 предложений в день. Сегодня их количество достигло до 10 тыс предложений в день.

В Узбекистане решили продлить срок всенародного обсуждения проекта Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан» до 15 июля 2022 года.

Напомним, республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями.

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Въезд и выезд из страны будут ограничены. Все массовые мероприятия запрещены.

Главой комендатуры назначен командующий Национальной гвардией Рустам Джураев.

Новость по теме Протесты в Каракалпакстане – в аэропорту Нукуса введены ограничения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ о вводе чрезвычайного положения в Каракалпакстане на месяц.