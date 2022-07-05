«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя
Фото: скриншот видео
На побережье озера Алаколь произошел крупный пожар. Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области разместил видео с последствиями огненной стихии, сообщает Zakon.kz.
Напомним, что пожар начался поздно вечером 4 июля на одной из баз отдыха в Урджарском районе.
Очаг возгорания находился на базе отдыха «Керуен», после чего из-за сильного ветра пламя перебросилось на соседние базы – «Айгерим», «Алихан» и «Жибек жолы».
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По данным регионального ДЧС, пострадали семь человек: в госпитализации они не нуждались.
Причину пожара установит комиссия.
Пользователи соцсетей прокомментировали кадры с места событий:
результат хаотического строительства. Это предупреждение;
ничего не осталось;
огнеборцы – молодцы;
природа мстит.
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