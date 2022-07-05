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«Ничего не осталось»: видео последствий пожара на побережье Алаколя

пожал база отдыха Алаколь Фото: скриншот видео
На побережье озера Алаколь произошел крупный пожар. Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области разместил видео с последствиями огненной стихии, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что пожар начался поздно вечером 4 июля на одной из баз отдыха в Урджарском районе.

Очаг возгорания находился на базе отдыха «Керуен», после чего из-за сильного ветра пламя перебросилось на соседние базы – «Айгерим», «Алихан» и «Жибек жолы».

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По данным регионального ДЧС, пострадали семь человек: в госпитализации они не нуждались.

Причину пожара установит комиссия.

Пользователи соцсетей прокомментировали кадры с места событий:

  • результат хаотического строительства. Это предупреждение;

  • ничего не осталось;

  • огнеборцы – молодцы;

  • природа мстит.

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