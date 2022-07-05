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За что осудили бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова

Алмаса Абдыгаппарова осудили на 7 лет Фото: Instagram/almas_abdygapparov
5 июля оглашен приговор в отношении бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова. Его осудили на 7 лет, сообщает Zakon.kz.

В районном суде №2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова по факту хищения вверенного имущества в особо крупном размере.

Судом установлено, что в марте 2021 года Абдыгаппаров являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО «AV-Construction», которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК «Esentai city», будучи материально-ответственным и доверенным лицом компании составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку недвижимого имущества в виде жилого дома (виллы) с земельным участком, расположенного в ЖК «Esentai city».

По договору представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере 2 млн долларов за покупку жилого дома (виллы), из которых он передал руководству компании лишь 1 млн долларов, а оставшуюся часть денежных средств в размере 1 млн долларов присвоил себе преступным путем. Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района

В суде достоверно установлено, что преступными действиями подсудимого ТОО «AV-Construction» причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге.

Подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению.

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Завершено расследование в отношении Алмаса Абдыгаппарова

Прокурор в прениях просил суд, признать Абдыгаппарова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Представитель потерпевшего ТОО «AV-Construction» просил суд признать подсудимого виновным.

Приговором суда Абдыгаппаров признан виновным в хищении вверенного имущества в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет. Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района

Иск представителя гражданского лица удовлетворен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

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