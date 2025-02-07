В Астане по подозрению в мошенничестве задержали супругу бизнесмена Абдыгаппарова

В Астане 7 февраля задержали бизнесвумен и супругу осужденного бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова Ольгу Абдыгаппарову. Об этом Zakon.kz сообщили в Департаменте полиции Алматы.

"Следственным управлением ДП города Алматы по коллективному заявлению дольщиков одного из жилых комплексов расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Гражданка А. признана подозреваемой", – рассказали в полиции.

Отмечается, что она задержана в городе Астана.





"В порядке ст. 128 УПК РК гр. А. водворена в изолятор временного содержания ДП Астаны. Досудебное расследование продолжается", – добавили в ведомстве.

5 июля 2022 года бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова признали виновным в хищении 1 млн долларов и приговорили к семи годам лишения свободы. Об аресте бизнесмена стало известно в июле 2021 года. Уголовное дело завели по заявлению директора ТОО "AV Construction", оно было связано с продажей элитной виллы. 11 апреля 2023 года Верховный суд оставил без изменений приговор бизнесмену Абдыгаппарову.

