«Барыс» усилился опытным российским защитником
Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» официально заключил контракт с российским хоккеистом Михаилом Григорьевым. Одностороннее соглашение с защитником рассчитано до 30 апреля 2023 года, передает Zakon.kz.
Опытный хоккеист уже надевал майку казахстанского коллектива, 10 лет назад Михаил Григорьев выступал за «Барыс», cообщили в пресс-службе столичного клуба.
За свою игровую карьеру в КХЛ Григорьев выступал за «Авангард», «Спартак», «Динамо» и другие команды.
Прошедший сезон хоккеист провел в магнитогорском «Металлурге» и добрался до финала Кубка Гагарина. За 24 матча, включая пять игр в плей-офф, он отметился двумя результативными передачами.
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