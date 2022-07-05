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«Барыс» усилился опытным российским защитником

Хоккей Игрок Барыса Фото: Instagram/barys_official
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» официально заключил контракт с российским хоккеистом Михаилом Григорьевым. Одностороннее соглашение с защитником рассчитано до 30 апреля 2023 года, передает Zakon.kz.

Опытный хоккеист уже надевал майку казахстанского коллектива, 10 лет назад Михаил Григорьев выступал за «Барыс», cообщили в пресс-службе столичного клуба.

За свою игровую карьеру в КХЛ Григорьев выступал за «Авангард», «Спартак», «Динамо» и другие команды.

Прошедший сезон хоккеист провел в магнитогорском «Металлурге» и добрался до финала Кубка Гагарина. За 24 матча, включая пять игр в плей-офф, он отметился двумя результативными передачами.

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