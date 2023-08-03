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Состав ХК "Барыс" усилил форвард сборной США Райли Барбер

Райли Байбер будет играть за "Барыс" Фото: Instagram/riley_barber_
Столичный хоккейный клуб "Барыс" официально заключил контракт с опытным американцем Райли Барбером. Соглашение с нападающим рассчитано до 30 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Всю карьеру Райли Барбер играл в Северной Америке. В свое время он входил в состав юниорской и молодежной сборной США, передает пресс-служба ХК "Барыс". В прошлом году хоккеист дебютировал в американской сборной на чемпионате мира в элитном дивизионе.

За плечами Барбера – опыт игры в трех ведущих клубах НХЛ: "Вашингтоне", "Монреале" и "Детройте". Но немало времени он провел и в АХЛ, где провел более 430 игр.

Хоккей Новичок Барыса

Фото: Instagram/riley_barber_

Прошедший сезон Барбер провел в фарм-клубе "Даллас Старс" – "Техасе". За 69 матчей в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги он записал на свой счет 64 (32+32) балла, что стало лучшим результатом в команде. В плей-офф он добавил в свой актив еще 5 (2+3) очков за восемь игр.

Тем временем "Барыс" через пять дней закончит первый учебно-тренировочный сбор в Астане перед выездом в Казань. В столице Татарстана казахстанская команда примет участие в предсезонном турнире "Кубок Танеко". На днях хоккеисты "Барыса" на своей арене встретились с болельщиками.   

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