Дело Матаевых: Генпрокуратура внесла протест против приговора

Об этом сообщил адвокат Джохар Утебеков, представляющий интересы председателя Союза журналистов РК Сейтказы Матаева и его сына Асета, передает Zakon.kz.

Плоды долгой и кропотливой работы вот-вот обещают принести успех. Генпрокуратура после долгого изучения дела удовлетворила мое ходатайство! Она внесла протест на несправедливый приговор, вынесенный председателю Союза журналистов РК Сейтказы Матаеву и его сыну Асету. Скоро будет заседание Верховного суда. Мы ждем только оправдания! Джохар Утебеков

Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавляющий информационное агентство КазТАГ, обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.

В 2016 году судом первой инстанции Сейтказы Матаев был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын, Асет Матаев – к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть.

В декабре 2017 года Сейтказы Матаев вышел на свободу.