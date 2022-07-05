Более 130 тысяч человек за сутки заболели коронавирусом в Италии
Фото: Zakon.kz
Согласно данным lab24, всего за последние семь дней в стране подхватили инфекцию более 588 тыс. итальянцев. Это на 55,4% больше в сравнении с показателями прошлой недели, передает Zakon.kz.
За последние сутки в Италии зарегистрировано 132 274 положительных теста на коронавирус. В тот же день неделю назад их было 83 555 (+58,3%). За последние семь дней (29 июня – 5 июля) было зарегистрировано 588 976 случаев, – говорится в сообщении.
Отметим, что в Казахстане тоже наметился небольшой рост числа заболевших COVID-19.
Рост заболеваемости отмечается в основном в Алматы и Нур-Султане.
В канун празднования Дня столицы Комитет санитарно-эпидемиологического контроля попросил граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические меры.
Уточним, что более 11 млн казахстанцев вакцинировались, коллективный иммунитет имеется. Ревакцинацию прошли около 5 млн человек – это почти 67% от подлежащего контингента.
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