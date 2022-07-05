Более 130 тысяч человек за сутки заболели коронавирусом в Италии

Фото: Zakon.kz

Согласно данным lab24, всего за последние семь дней в стране подхватили инфекцию более 588 тыс. итальянцев. Это на 55,4% больше в сравнении с показателями прошлой недели, передает Zakon.kz.

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