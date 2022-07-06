Седьмая волна коронавируса усиливается во Франции
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения страны Франсуа Брон заявил о том, что ежедневно в стране выявляют около 120 тыс. заболевших, передает Zakon.kz.
Седьмая эпидемическая волна усиливается в последние дни и мы выявляем ежедневно около 120 тыс. случаев в среднем на прошлой неделе. При этом ожидается, что сегодня вечером число случаев немного превысит 200 тыс., - цитируют РИА Новости министра.
Всего с начала пандемии во Франции зафиксированы более 30 млн случаев заражения коронавирусом.
Схожая ситуация в Италии. За прошедшие сутки в стране выявили более 130 тыс. случаев COVID-19.
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