Седьмая волна коронавируса усиливается во Франции

Фото: Zakon.kz

Министр здравоохранения страны Франсуа Брон заявил о том, что ежедневно в стране выявляют около 120 тыс. заболевших, передает Zakon.kz.

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