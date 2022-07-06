В Правительстве обсудили меры в связи с ситуацией на КТК
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает Zakon.kz.
В ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти, передает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
По итогам обсуждения главой Правительства дан ряд соответствующих поручений.
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