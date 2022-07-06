В Правительстве обсудили меры в связи с ситуацией на КТК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает Zakon.kz.

В ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти, передает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

По итогам обсуждения главой Правительства дан ряд соответствующих поручений.