Трехлетняя девочка выпала из окна в Нур-Султане

Столичные полицейские обратились к родителям с рекомендациями по защите детей от падения из окон:

не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой в жизни вашего ребенка;

никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;

установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;