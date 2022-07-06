Трехлетняя девочка выпала из окна в Нур-Султане
Фото: pixabay
Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, и скончался на месте от полученных травм. Трагедия произошла 5 июля около 22:00. Мама в это время была дома, передает Zakon.kz.
Большая часть несчастных случаев происходит с детьми в связи с невнимательным отношением родителей к безопасности детей. Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном, риск падения очень велик. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Столичные полицейские обратились к родителям с рекомендациями по защите детей от падения из окон:
не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой в жизни вашего ребенка;
никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;
установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;
отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.
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