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Трехлетняя девочка выпала из окна в Нур-Султане

окно Фото: pixabay
Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже, и скончался на месте от полученных травм. Трагедия произошла 5 июля около 22:00. Мама в это время была дома, передает Zakon.kz.
Большая часть несчастных случаев происходит с детьми в связи с невнимательным отношением родителей к безопасности детей. Когда ребенок исчезает из поля зрения взрослых и остается один с открытым окном, риск падения очень велик. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Столичные полицейские обратились к родителям с рекомендациями по защите детей от падения из окон:

  • не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать роковой в жизни вашего ребенка;

  • никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу;

  • установите на окна специальные системы защиты (фиксаторы, блокираторы), чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;

  • отодвиньте всю мебель от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник.

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Елена Беляева
Нур-Султан
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