Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Рудном

Фото: unsplash

23 июля трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рудном. С травмами его доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.

"Инцидент произошел сегодня в г. Рудный Костанайской области на территории многоэтажного жилого дома. Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении МЧС. В связи с инцидентом ведомство опубликовало памятку: Не оставляйте маленьких детей без присмотра;

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Не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых. Ранее сообщалось о другом происшествии. В городе Косшы четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа. Читайте также Спасатели пришли на выручку коту в Актобе Пожар произошел в многоэтажке в Кокшетау Отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу в Павлодарской области

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