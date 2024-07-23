Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа в Рудном
Фото: unsplash
23 июля трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рудном. С травмами его доставили в больницу, сообщает Zakon.kz.
"Инцидент произошел сегодня в г. Рудный Костанайской области на территории многоэтажного жилого дома. Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении МЧС.
В связи с инцидентом ведомство опубликовало памятку:
- Не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- Москитные сетки не защитят от падений;
- Не разрешайте детям выходить на балкон без взрослых.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В городе Косшы четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа.
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