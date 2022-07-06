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Мирзиёев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время протестов в Нукусе

президент Фото: пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время селекторного совещания высказался по поводу ситуации в Каракалпакстане, передает Zakon.kz.
Для всех нас естественно, что неприятные события, которые здесь происходят, вызывают беспокойство и страдания. В результате событий в городе Нукусе, к сожалению, погибли и пострадали несколько граждан. В связи с этим выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим близких. А пациентам, проходящим лечение в больницах, желаю скорейшего выздоровления. В такие моменты мы еще глубже чувствуем, насколько бесценны мир и человеческая жизнь, насколько важно ее беречь, что мы все несем за это ответственность. Шавкат Мирзиёев

Напомним, Республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями. 

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Въезд и выезд из страны будут ограничены. Все массовые мероприятия запрещены.

Главой комендатуры назначен командующий Национальной гвардией Рустам Джураев.

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