Более 30 британских министров покинули правительство из-за Джонсона
Financial Times пишет, что делегация министров дожидается возвращения премьер-министра с заседания парламентского комитета, на котором Джонсон заявил о намерении продолжать работу.
Я не собираюсь уходить в отставку, и последнее, что требуется этой стране, откровенно говоря, это выборы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
6 июля об отставке объявили министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр юстиции Виктория Аткинс, министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, замминистра финансов Джон Глен и многие другие.
Министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува Джонсон уволил сам после того, как тот публично призвал его покинуть пост премьера.
Днем ранее - 5 июля свои посты оставили министры здравоохранения и финансов.
Причиной называется назначение Джонсоном на должность члена парламента Криса Пинчера - члена Консервативной партии, ранее уличенного в сексуальных домогательствах в состоянии алкогольного опьянения. Неделю назад Пинчер покинул свой пост.
Сами заявления об уходе начались после того, как премьер-министр Борис Джонсон был вынужден извиниться за скандал, в центре которого оказался его протеже в партии консерваторов Кристофер Пинчер.
Я просто хочу абсолютно четко заявить, что в этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением, — сказал Джонсон, отметив, что назначение Пинчера было ошибкой.
Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 года и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.
Согласно правилам, второй раз вотум недоверия премьеру можно инициировать только через год, но консерваторы уже заявили о необходимости изменить существующий порядок.