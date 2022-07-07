Более 30 британских министров покинули правительство из-за Джонсона

Более 30 человек вышли из состава правительства Великобритании за последние сутки. Ушедшие в отставку политики призывают премьер-министра Борис Джонсон последовать их примеру. Сам Джонсон решительно настроен сохранить свой пост, сообщает Zakon.kz.

Financial Times пишет, что делегация министров дожидается возвращения премьер-министра с заседания парламентского комитета, на котором Джонсон заявил о намерении продолжать работу.

Я не собираюсь уходить в отставку, и последнее, что требуется этой стране, откровенно говоря, это выборы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

6 июля об отставке объявили министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр юстиции Виктория Аткинс, министр промышленности Ли Роули, министр СМИ, информации и цифровой инфраструктуры Джулия Лопес, министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох, министр в департаменте жилищного строительства Нил О'Брайан, министр в департаменте образования Алекс Бургарт, замминистра финансов Джон Глен и многие другие.

Министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува Джонсон уволил сам после того, как тот публично призвал его покинуть пост премьера.

Днем ранее - 5 июля свои посты оставили министры здравоохранения и финансов.

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Причиной называется назначение Джонсоном на должность члена парламента Криса Пинчера - члена Консервативной партии, ранее уличенного в сексуальных домогательствах в состоянии алкогольного опьянения. Неделю назад Пинчер покинул свой пост.

Сами заявления об уходе начались после того, как премьер-министр Борис Джонсон был вынужден извиниться за скандал, в центре которого оказался его протеже в партии консерваторов Кристофер Пинчер.

Я просто хочу абсолютно четко заявить, что в этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением, — сказал Джонсон, отметив, что назначение Пинчера было ошибкой.

Прошлый скандал был связан с участием премьера и сотрудников его аппарата в вечеринках на Рождество 2020 года и в другое время, когда локдаун в Великобритании был особенно жестким. Несмотря на призывы представителей оппозиционных партий к отставке, Джонсон не покинул свой пост. Попытка вынесения вотума недоверия, предпринятая 6 июня, также не удалась.

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Согласно правилам, второй раз вотум недоверия премьеру можно инициировать только через год, но консерваторы уже заявили о необходимости изменить существующий порядок.