Семьям погибших и пострадавших на Тенгизе окажут материальную помощь
Фото: ДЧС Атырауской области
6 июля аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание в связи с чрезвычайным происшествием на месторождении Тенгиз, сообщает Zakon.kz.
Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь.
Также он поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам.
В целях выявления причин аварии создается специальная комиссия, в рамках которой будет проводиться соответствующая работа.
6 июля утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще пятеро пострадали.
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