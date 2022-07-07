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Семьям погибших и пострадавших на Тенгизе окажут материальную помощь

материальная помощь пострадавшим на Тенгизе Фото: ДЧС Атырауской области
6 июля аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное совещание в связи с чрезвычайным происшествием на месторождении Тенгиз, сообщает Zakon.kz.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семьям погибших работников и отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая материальная помощь.

Также он поручил руководителю областного управления здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим работникам.

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В целях выявления причин аварии создается специальная комиссия, в рамках которой будет проводиться соответствующая работа.

6 июля утром в Атырауской области на месторождении Тенгиз произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще пятеро пострадали.

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