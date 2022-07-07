Старший брат вместо младшего – как абитуриенты пытались сдать ЕНТ

Какие шпаргалки придумывают абитуриенты для сдачи Единого национального тестирования, рассказали в Министерстве науки и высшего образования Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

В этом году 327 абитуриентов пытались пронести запрещенные предметы на тестирование. Количество желающих воспользоваться шпаргалками и смартфонами в этом году по сравнению с рекордным 2019 годом сократилось почти в 400 раз.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудитории были удалены 322 абитуриента, их результаты аннулированы. Помимо этого, будут проанализированы все видеозаписи до 31 декабря 2022 года. Если будут выявлены факты использования запрещенных предметов или нарушения правил, то результаты будут аннулированы, вплоть до отмены решения о присуждении образовательного гранта. Директор Национального центра тестирования РК Руслан Емелбаев

В Министерстве науки и высшего образования отметили, что на протяжении всей подготовки и сдачи ЕНТ призывали абитуриентов к академической честности, но было несколько интересных случаев, когда выпускники пытались разными вариантами обойти правила.

У нас был выявлен один случай подмены лица. На третьей неделе сдачи ЕНТ участник отправил вместо себя старшего брата. Но благодаря биометрии распознавания лица при входе мы не допустили этого, были приняты соответствующие меры. Руслан Емелбаев

Он напомнил, что абитуриентам разрешается проносить с собой на ЕНТ шоколад и воду, но один из выпускников решил взять с собой витаминки, на которых написал вопросы тестирования.

Несмотря на это, хочется отметить, что количество нарушений уменьшилось в разы. Это радует и показывает, что абитуриенты начали верить в свои силы, – добавил директор Национального центра тестирования.

Всего в ЕНТ принимали участие 276 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток. Пороговый балл не преодолели 51 тыс. тестируемых – 33% от общего числа.