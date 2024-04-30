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Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов

Основное ЕНТ-2024: появилась важная информация для абитуриентов, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 16:01 Фото: Национальный центр тестирования МНВО РК
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 30 апреля 2024 года, обратился к абитуриентам из-за единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что прием заявлений на основное ЕНТ-2024 начнется 6 мая и продлится по 14 мая.

"Тестирование начнется 16 мая и продолжится до 5 июля. Однако для шести регионов (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области), в которых объявлен режим ЧС, регистрация будет продлена и пройдет с 6 по 20 мая, а ЕНТ – с 25 мая по 12 июля".Национальный центр тестирования МНВО РК

По решению Министерства науки и высшего образования РК, в 2024 году всем абитуриентам будет предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Зарегистрироваться на участие в ЕНТ можно на сайте НЦТ http://app.testcenter.kz или через приложение UTO. Абитуриенты сами определяют дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать лишь одну комбинацию профильных предметов на две попытки.

Ранее для подготовки абитуриентов к основному ЕНТ был внедрен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подтянуть слабые темы.

Кроме того, после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию. Еще одна возможность – доступ к пробному онлайн-тестированию. Продолжаются бесплатные онлайн-уроки, организованные совместно с образовательными центрами. А на сайте НЦТ в начале учебного года были опубликованы:

  • список учебников и план теста, по которым составлялись задания;
  • список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история";
  • список терминов по "Информатике";
  • список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".
"В формате тестирования изменений нет. Абитуриенты 2024 года сдают тестирование по трем обязательным предметам и два предмета на выбор. Изменение касается сокращения количества заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" на пять вопросов в 2024 году. Это позволило увеличить количество вопросов по профильным предметам до 40. Кроме того, в профильных предметах добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка".Национальный центр тестирования МНВО РК

Таким образом, количество заданий на ЕНТ-2024 остается без изменений – 120, включая:

  • 20 заданий по "Истории Казахстана";
  • 10 заданий по "Грамотности чтения";
  • 10 заданий по "Математической грамотности";
  • по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остается неизменным – 140 баллов. Время тестирования – 4 часа (240 минут). Кроме того, сохранится дополнительное время в 40 минут для детей с особыми образовательными потребностями.

Для обеспечения академической честности тестовые варианты маркируются. То есть у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант теста.

На ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, Периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. С учетом мнений и желаний абитуриентов, тестируемым выдается бумажный вариант таблиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

В Наццентре тестирования подчеркнули, что пороговый балл не изменился и для поступления на направления:

  • "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов;
  • "Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)" – не менее 70 баллов;
  • "Сельское хозяйство и биоресурсы", "Ветеринария" − не менее 60 баллов для нацвузов;
  • для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Это необходимо как для обеспечения безопасности абитуриентов, так и для пресечения нарушения правил и проноса запрещенных предметов (телефоны, шпаргалки и прочее).

При проведении тестирования используются устройства, подавляющие сигналы мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн в зависимости от площади аудитории и видеонаблюдения.

"После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы".Национальный центр тестирования МНВО РК

Ранее в Казахстане завершилось мартовское ЕНТ. Оно проходило с 4 до 30 марта 2024 года. О том, на каком языке сдали тестирование более 76% абитуриентов, можете узнать здесь.

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Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан 2024 год Высшее образование ЕНТ
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