Финляндия установит заграждения на границе с Россией
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Власти Финляндии планируют установить заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны, сообщает Zakon.kz.
По информации ТАСС, для этих целей погранслужба получит дополнительное финансирование.
Строительство данных заграждений позволят осуществить поправки в закон о пограничной охране. После внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.
Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
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5 июля стало известно, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Обе страны войдут в НАТО после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО.
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