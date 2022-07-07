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Финляндия установит заграждения на границе с Россией

Финляндия заграждение от России Фото: pxhere
Власти Финляндии планируют установить заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, для этих целей погранслужба получит дополнительное финансирование.

Строительство данных заграждений позволят осуществить поправки в закон о пограничной охране. После внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.

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