Финляндия установит заграждения на границе с Россией

Власти Финляндии планируют установить заграждения на границе с Россией для укрепления безопасности страны, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, для этих целей погранслужба получит дополнительное финансирование.

Строительство данных заграждений позволят осуществить поправки в закон о пограничной охране. После внесения поправок в законодательство прием мигрантов будет осуществляться централизованно, в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе.

Новость по теме Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

5 июля стало известно, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Обе страны войдут в НАТО после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО.