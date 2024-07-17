В Финляндии вырубят лес для строительства забора на границе с Россией

Финские власти планируют вырубить лес вдоль границы с Россией, чтобы построить забор, сообщает Zakon.kz.

Как передает новостное издание Yle, протяженность вырубки составит 120 км, а ширина полосы – 25 км. На юго-востоке границы работы уже ведутся. Лес вырублен на участке длиной 45 км. Застройщики уже провели много подготовительных работ. Например, они организовали слушания с сотнями землевладельцев.

Забор начнут строить в конце августа в районе пограничного пункта Нуйямаа в 32 км от Выборга. Ограждение установят до пограничного пункта Ваалимаа в муниципалитете Виролахти у Финского залива на первом этапе.

Первый этап строительства начнется в августе, фото: X/Yle News

На втором этапе забор продлят до города Иматра в северной части Карельского перешейка и общины Париккала на границе с поселком Сювяоро в Карелии. На финальном этапе сооружение расположат в областях Финляндии Северная Карелия и Кайнуу. Общая длина забора составит около 260 км.

А 14 июля в Польше приняли закон, разрешающий пограничникам использовать боевое оружие в случае угрозы жизни, которая будет исходить от нелегальных мигрантов на границе с Беларусью.