МИД Узбекистана организует штаб для помощи казахстанцам в Каракалпакстане
Фото: Facebook/Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан организовало оперативный штаб для помощи казахстанцам, находящимся в Республике Каракалпакстан, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в telegram-канале ведомства.
Информируем о том, что по решению вопросов оказания помощи гражданам Республики Казахстан, находящимся в Республике Каракалпакстан, организован оперативный штаб. МИД Республики Узбекистан
Республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями.
1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.
Более 100 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Нукусе
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