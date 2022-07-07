МИД Узбекистана организует штаб для помощи казахстанцам в Каракалпакстане

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан организовало оперативный штаб для помощи казахстанцам, находящимся в Республике Каракалпакстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

Информируем о том, что по решению вопросов оказания помощи гражданам Республики Казахстан, находящимся в Республике Каракалпакстан, организован оперативный штаб. МИД Республики Узбекистан

Республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями.

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1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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Въезд и выезд из страны ограничены. Все массовые мероприятия запрещены. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ о вводе чрезвычайного положения в Каракалпакстане на месяц.