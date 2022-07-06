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Более 100 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Нукусе

авто Фото: Zakon.kz
Пресс-служба МИД Узбекистана сообщила о том, что во время беспорядков в столице Каракалпакстана серьезные травмы получили 107 сотрудников правоохранительных органов, 23 из них находятся в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.
В ходе массовых погромов и бесчинств были предприняты неоднократные попытки штурма зданий парламента – Жокаргы Кенеса, ГУВД города Нукуса и управления Нацгвардии, захвачены огнестрельное оружие и заложники из числа сотрудников правоохранительных органов, повсеместно осуществлялись поджоги, порча и уничтожение государственного, общественного и личного имущества, нанесен значительный урон инфраструктуре города. Кроме того, в ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности 270 сотрудников государственных органов получили травмы различной степени тяжести. МИД Узбекистана

Также в ведомстве сообщили о 18 погибших.

Жестокость действий участников беспорядков явилась результатом провокационных действий группы лиц, манипулировавших сознанием людей, и не могут быть квалифицированы как мирные демонстрации граждан. В результате данных незаконных действий погибли, как ранее было заявлено, 18 человек. Следует отметить, что среди активных участников нападений подавляющее большинство составляли лица, находящиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.  МИД Узбекистана

В министерстве уточнили, что правительство Узбекистана решительно осуждает любые неправомерные действия, направленные на силовой захват власти, пропаганду идей сепаратизма, разжигание ненависти, призывы к массовым беспорядкам и насилию.

Благодаря принятым мерам и адекватным действиям правоохранительных органов противозаконные акции были пресечены. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по событиям в Каракалпакстане, – говорится в сообщении.

Напомним, Республика Каракалпакстан входит в состав Узбекистана. Ранее каракалпаки из ряда городов и сел записали видеообращения, в которых выразили свое несогласие с предложенными изменениями. 

1 июля граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

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Елена Беляева
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