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МИД обратился к казахстанцам, находящимся в России: Лучше иметь при себе документы

МИД, РК, Россия, обращение, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 16:12 Фото: Zakon.kz
В Министерстве иностранных дел Казахстана 1 апреля обратились к казахстанцам, находящимся в России, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Сети появилась информация, что некоторых представителей из Центральной Азии после теракта в "Крокус сити холле" начали задерживать и проверять документы. В связи с этим журналисты поинтересовались, обращался ли кто-то из казахстанцев в МИД по этому вопросу.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что любое государство, на территории которого происходит масштабный теракт, автоматически принимает меры по обеспечению своей безопасности. И местные власти, в том числе правоохранительные органы, принимают необходимые меры.

"Новости о том, что кого-то задерживают и проверяют, это норма. Нашим гражданам лучше иметь при себе документы и цель пребывания в той или иной стране. К нам в посольство пока не обращались, что кого-то задержали и незаконно удерживают или по каким-то другим жалобам. Если и были какие-то проверки, то это просто проверки", – сказал Айбек Смадияров.

Отвечая на вопрос о том, безопасно ли ехать сейчас казахстанцам в Россию, Айбек Смадияров ответил, что граница с соседним государством открыта, поэтому можно ехать.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

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