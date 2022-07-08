Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона

Испанский теннисист, четвертая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с Открытого чемпионата Великобритании из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале двукратному победителю Уимблдона должен был противостоять австралиец Ник Кирьос, однако обследование выявило у испанца семимиллиметровый разрыв одной из мышц в брюшной полости, что не позволит ему продолжить борьбу на турнире, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на пресс-конференцию спортсмена.

Таким образом, его соперник по полуфиналу австралиец Ник Кирьос автоматически прошел в финал третьего в сезоне турнира Большого шлема.

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Уимблдон, проводящийся на травяных кортах в пригороде Лондона, завершится 10 июля. В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за ситуации на Украине отказался допускать на турнир российских и белорусских теннисистов. В ответ на это в мае Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) приняли решение не присуждать участникам Уимблдона рейтинговые очки.

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