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Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться в тур

Рафаэль Надаль рассказал, когда планирует вернуться в тур Фото: АТР
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, на каком турнире хотел бы вернуться в тур. Бывшая первая ракетка мира залечивает травмы, которые преследуют его всю карьеру, сообщает Zakon.kz.

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" признался, что планирует восстановиться к домашнему турниру в Барселоне.

"У меня были проблемы с животом в течение нескольких месяцев. Я двигаюсь вперед постепенно, день за днем, неделя за неделей. Я ничего не исключаю, но не могу сказать, что здесь я буду играть, а здесь нет. Я бы хотел сыграть в Барселоне. Но если не получится, то это случится в Мадриде", – сказал Надаль в интервью Teledeporte.

Турнир категории АТР-500 в Барселоне пройдет с 15 по 21 апреля, а "Мастерс" в Мадриде состоится с 24 апреля по 5 мая.

Ранее Рафаэль Надаль снялся с грунтового "тысячника" в Монте-Карло (Монако), который начался 7 апреля. Также бывший лидер мирового рейтинга отказался от участия в "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе (США). 

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