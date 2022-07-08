Среди жертв и пострадавших в Нукусе нет казахстанцев — посол Узбекистана в РК

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев на брифинге рассказал, что все граждане Казахстана, которые находились у родственников или на лечении в Каракалпакстане, вернулись на родину, передает корреспондент Zakon.kz.

Были вопросы при переходе узбекско-казахстанской границы. На сегодня создан оперативный штаб, который реагирует на эти вопросы и оказывает содействие в возвращении граждан Казахстана, которые находились в Узбекистане. Именно на территории Каракалпакстана, Хорезмской области. Кто был у родственников, кто на лечении. Они сейчас возвращаются, там сейчас созданы все условия. Мы активно работали и принимали меры по обеспечению возвращения их на родину. Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев

Он добавил, что несмотря на объявленный в Узбекистане режим ЧП, казахстанцам обеспечили «зеленый» коридор для возвращения на родину.

В первые дни, когда скопился народ, мы составили списки и вывезли их в безопасность. Система была закрыта, когда проверяли паспорта. Несмотря на то, что на территории было введено чрезвычайное положение, тогда полностью все закрывается и никто не запускается-выпускается, мы сделали так, что граждане РК по «зеленому» коридору прошли, мы их выпустили. В первые дни было 100 человек, а потом узнали и подошли еще. Вот пункт пропуска, который находится на границе с Мангистауской областью, также граничит с Каракалпакстаном. Проезд туда находится через Нукус. Естественно, с этих районов, когда они передвигались, порядка 200-400 км, их останавливали. Этот штаб, который создали, решает все эти вопросы, чтобы не было недопонимания и не были ущемлены права граждан. Посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев

Новость по теме МИД Узбекистана организует штаб для помощи казахстанцам в Каракалпакстане

При этом он отметил, что на данный момент все казахстанцы, пожелавшие вернуться, уже выехали в Казахстан.

В течении последних дней, с 3 по 5 число, те казахстанцы, которые находились именно в пункте пропуска, мы их всех выпустили, то есть они все вернулись обратно на родину. И министерство иностранных дел хорошо отработало, и генконсульство РК в городе Самарканде. Саидикрам Ниязходжаев

Также он сообщил, что среди пострадавших и погибших в беспорядках в Нукусе казахстанцев нет.