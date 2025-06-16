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Общество

Конфликт на Ближнем Востоке: среди погибших и пострадавших казахстанцев нет

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 14:05 Фото: Министерство иностранных дел РК
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве 16 июня 2025 года озвучил, что со всеми казахстанцами, которые находятся в Израиле и Иране, находятся на связи, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, к счастью, погибших и пострадавших наших граждан там нет.

"Со всеми, кого мы знаем, поддерживаем связь посредством чатов в мессенджерах. Если с ними что-то случается, то они немедленно сообщают в посольство", – сказал Айбек Смадияров.

Ранее в МИДе назвали количество казахстанцев, находящихся в Израиле и Иране.

Утром 13 июня 2025 года Израиль нанес удары по ядерной и военной инфраструктуре Ирана в рамках операции "Нация львов". В результате атаки погибли начальник Генштаба Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Хоссейн Салами и президент Исламского университета Азад Мохаммад Техранчи.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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