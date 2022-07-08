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Топ-10 фактов о бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ

Япония Фото: Instagram/shinzoabe
Синдзо Абэ занимал должность премьер-министра в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Также в это время был председателем Либерально-демократической партии Японии. Что еще известно о талантливом политике, в подборке фактов Zakon.kz.

  • Абэ усилил оборонительную роль и потенциал Японии. В свое время он укрепил сотрудничество с США в сфере безопасности.

  • Политик принимал участие в поправках в Конституцию 1945 года, которая ограничивала возможность использования японских Сил самообороны. Он выступил за изменения статьи 9. В ней провозглашался отказ государства от войны как способа разрешения международных споров.

  • Рейтинг одобрения кабинета Абэ на протяжении всего срока оставался высоким – 50-70%. Однако в марте 2018 года он понизился до 31% из-за скандала с фальсификацией документов по сделке о приобретении госземли по заниженной стоимости организацией «Моритомо гакуэн». К ней якобы были причастны Синдзо Абэ и его жена Акиэ.

политик

Фото: Instagram/shinzoabe

  • В планы Абэ входило урегулирование территориального спора с Россией в вопросе принадлежности южных Курильских островов, подписание мирного договора с Москвой.

  • Абэ проводил достаточно своеобразную экономическую политику, получившую название абэномика, которая была призвана оживить стагнировавшую два десятилетия экономику Японии.

  •  Политик выдвигал предложение о создании открытой и свободной торговой зоны в Тихом и Индийском океанах.

  • Синдзо Абэ стал абсолютным рекордсменом по продолжительности пребывания на посту премьер-министра в истории Японии, превзойдя рекорд Эйсаку Сато. Он пробыл на этом месте почти 8 лет во второй срок и год — в первый.

  • Абэ хотел провести летнюю Олимпиаду в Токио-2020. Но Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Тогда Абэ призвал сократить контакты между людьми на 70-80%. 

  • Эпидемия коронавируса нанесла сильный удар по позициям политика. Граждане активно критиковали премьера за запоздалое введение ограничительных мер.

Япония

Фото: Instagram/shinzoabe

  • 28 августа 2020 года Синдзо Абэ неожиданно объявил об отставке с поста премьер-министра из-за плохого состояния здоровья.

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В пятницу, 8 июля 2022 года, в 11:30 по местному времени в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время уличного выступления Абэ неизвестный мужчина выстрелил в него. Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением и в бессознательном состоянии. По сообщениям некоторых СМИ, экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни.

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