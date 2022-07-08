Вечные пробки и ремонт трассы на «Алтын Орде»: что происходит и когда это закончится

Жители Алматы и гости города знают, что обязательным атрибутом поездки по трассе Алматы — Бишкек будет пробка на участке дороги возле рынка «Алтын Орда» у границы мегаполиса. Корреспондент Zakon.kz побывал на этой «достопримечательности» и выяснил, что там происходит сейчас.

4-километровый участок трассы Алматы — Бишкек от границы Алматы и области – вечная проблема для всех, кто выезжает из мегаполиса на базар, а также кто движется в Тараз, Шымкент, Кыргызстан и Узбекистан.

Чаще всего при построении маршрута объехать вечные пробки не представляется возможным, вот и приходится людям планировать свои передвижения, закладывая время на простой в заторе.

Фото: Zakon.kz

Усугубились пробки с началом ремонтных работ в 2019 году, когда было решено привести в порядок этот участок трассы. Проект действительно смог бы решить проблему пробок, но подрядчик – ТОО «Даулет-Дорстрой» – столкнулся с рядом непредвиденных расходов и дополнительными объемами работ, которые изначально не были предусмотрены в проектно-сметной документации.

На стадии изыскания и сбора данных на участке, перспективное развитие объектов торговли и жилых комплексов не значились, с чем связано последующее внесение изменений и дополнительных объемов работ. Кроме того, затянулось судопроизводство по изъятию двух автозаправочных станций с правой стороны дороги в направлении из Алматы, подпадающих под строительство дороги. Из-за несогласия собственников АЗС процедура выкупа земель не была завершена до срока, установленного в договоре. Это привело к дальнейшему продлению сроков, к срыву графика производственных работ. Учитывая социальную значимость объекта, нами было внесено предложение о расторжении договора с «Даулет Дорстрой». Заместитель директора алматинского областного филиала АО НК «Казавтожол» Нуржан Танатаров

19 апреля 2021 года вступило в силу расторжение договора с ТОО «Даулет-Дорстрой», после чего было дано объявление о проведении закупок из одного источника.

Фото: Zakon.kz

Новый подрядчик – ТОО «СП Сине Мидас Строй» – также столкнулся с возникшими дополнительными работами и обстоятельствами:

Повышение стоимости на основные дорожно-строительные материалы (арматура, щебень) и их ограниченная доступность, образовавшаяся из-за повышенного спроса со стороны дорожно-строительных компаний после смягчения карантина. Необходимость привлечения дополнительно более 200 человек персонала и свыше 40 единиц машин, также дополнительно привлечь сложные вспомогательные сооружения и устройства для охвата всей протяженности монолитного пролетного строения главной магистральной эстакады. Продолжающаяся заболеваемость коронавирусом, вынужденный временный уход на карантин работников. На участке имеется ранее не вошедший в проект существующий надземный пешеходный переход (мост) и объездная дорога через реку Аксай, которые нужно было демонтировать. Сейчас от них остались лишь опоры, которые скоро тоже уберут.

Фото: Zakon.kz

Тем не менее новый подрядчик ускорился и все-таки построил мост (основную магистральную эстакаду) к декабрю 2021 года, чтобы запустить по ней движение.

Фото: Zakon.kz

У нас другой дороги для объезда данного участка нет, поэтому мы вынуждены проводить ремонт, не закрывая полностью дорогу, подстраиваемся, что также влияет на сроки строительства. Несмотря на трудности, проезд по главной магистральной эстакаде открыли как можно скорее, так как поток транспорта очень большой. Уложенный зимой асфальт был временным, не финишным. Это нужно было, чтобы быстрее открыть проезд по мосту. Люди работали днем и ночью. Сейчас подрядчик снимает тот временный слой, постелем все заново, основательно. Качество будет соответствовать всем стандартам. Мы с подрядчиком делаем все, чтобы как можно быстрее открыть полноценное движение, работает не менее 120 человек. Нуржан Танатаров

Но проблема пробок осталась, потому что работы все еще продолжаются. Видны очертания тех изменений, которые все-таки наведут порядок на участке трассы и оставят пробки в прошлом.

Фото: замена асфальтового покрытия/Zakon.kz

От границы города (возле ТРЦ «Апорт») и до окончания рынка «Алтын Орда» дорога будет состоять из 5 полос в каждую сторону, причем, с помощью бордюров они будут разделены так:

крайняя полоса – только для городских автобусов,

две средние полосы – для автотранспорта, направляющегося в ТРЦ и на базар и в ближайшие жилые комплексы,

две крайние полосы – для транспорта, направляющегося за город.

После рынка «Алтын Орда» междугородний поток уходит на мост (основную магистральную эстакаду), с двух других полос транспорт едет по кольцевой развязке, с возможностью разворота.

Фото: Zakon.kz

Пешеходных переходов на данном участке три, на границе города и области также есть разворот – подкова.

Сейчас около 80% всех работ уже сделано. Когда мы все это упорядочим за счет бордюров, такого бардака, который есть сейчас и создает дополнительные пробки, не будет. Проект позволит организовать поток машин. Вдоль дороги машины стоять не будут, им придется заезжать вовнутрь рынка. Так мы избавимся от пробок локально. Но, конечно, строительство других магистралей необходимо, большие ожидания у нас от предстоящего запуска БАКАД, пробивки улиц Алматы. Нуржан Танатаров

Сейчас на основной магистральной эстакаде начали менять временно положенный в декабре 2021 года асфальт на основательный. Будет положен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси толщиной 5 см на протяжении 4 км с укладкой 16 тонн асфальтобетона.

В целом на этом 4-километровом участке подрядчику предстоит завершить укладку разделительных бордюров, обустроить примыкания и съезды, а после – нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, барьерные ограждения на разделительной полосе, железобетонные блоки Нью Джерси, установить видеофиксацию на дороге.

Фото: забивают барьерные ограждения/Zakon.kz

Все эти работы ведутся за счет средств подрядчика, каких-либо дополнительных финансовых средств от государства на эти работы не выделяется. О временном перекрытии некоторых участков будут сообщать дополнительно, но обещают организовать движение так, чтобы пробок было меньше.