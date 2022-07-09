Убийца японского экс-премьера признался, что хотел застрелить другого человека

41-летний житель префектуры Нара Тэцуя Ямагами, застреливший накануне утром бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, признался, что сначала планировал убийство другого человека, сообщает Zakon.kz.

Как передает агентство Kyodo, целью 41-летнего бывшего военного моряка изначально был руководитель некой религиозной организации, в чем он признался в ходе допроса. По словам Ямагами, позднее он решил убить Абэ, которого также считал причастным к этой религиозной структуре.

Ранее Ямагами заявил полиции, что Абэ, якобы, принадлежал к религиозной группировке, из-за которой у семьи Ямагами начались катастрофические финансовые проблемы.

Моя мать была втянута в эту группу, сделала для нее большое пожертвование, из-за чего жизнь нашей семьи пошла под откос, – приводит японское общественное телевидение его слова, сказанные на допросе.

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Полиция префектуры Нара, расследующая дело, в пятницу в ходе специального брифинга также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.

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Покушение на Абэ произошло в пятницу около полудня, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. Бывший военнослужащий Ямагами дважды выстрелил в него из самодельного огнестрельного оружия. Абэ был госпитализирован на вертолете спасательных служб. Врачи сделали ему переливание крови и на протяжении несколько часов боролись за его жизнь. 67-летний экс-премьер умер в 17:03 по местному времени.