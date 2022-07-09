Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какие страны возвращаются к масочному режиму

страны, Covid-19 Фото: pixabay
На этой неделе сразу несколько стран в мире объявили о мерах по введению масочного режима. Чтобы не допустить новую волну коронавируса, их власти приняли соответствующие меры, передает Zakon.kz.

Кипр

На Кипре заболеваемость СOVID-19 в период с 25 июня по 5 июля выросла на 13%. Эксперты связывают это с появлением новых разновидностей штамма «омикрон». Здесь возвращаются к масочному режиму, пишет atorus.ru.

С 8 июля все жители Кипра старше 12 лет носят маски в помещениях. Нарушителям этого требования грозит штраф до 300 евро.

Минздрав Кипра утверждает, что на данный момент ситуация находится под контролем. Однако не исключается, что в дальнейшем власти введут новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.

Франция

Обязательный масочный режим ввели в Ницце. Мера, по словам мэра города Кристиана Эстрози, принята из-за седьмой волны коронавируса. Указ вступит в силу 11 июля. Жители будут обязаны носить средства индивидуальной защиты в транспорте.

В других городах Франции ношение масок пока носит рекомендательный характер. По словам Оливии Грегуар, представителя французского правительства, в целом страна не планирует повторно вводить новые меры, поскольку французские граждане «устали от ограничений».

Катар

Возвращается масочный режим и в Катаре. С 7 июля ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях и общественном транспорте.

Уровень заболеваемости в стране вырос незначительно, поэтому эксперты полагают, что власти приняли такое решение по большей части в профилактических целях, так как впереди у Катара – Чемпионат мира по футболу (21 ноября – 18 декабря).

Таджикистан

В Таджикистане решили усилить проверки на сухопутной границе и в аэропортах. Причина та же – рост заболеваемости коронавирусом.  Но не в самом Таджикистане, а в соседних странах.

Теперь у приезжающих и прилетающих будут измерять температуру. Если она будет повышенной, то проведут ПЦР-тест.

Данные человека будут отправлены в поликлинику по месту жительства, и он будет находиться под наблюдением врачей. Если это гости республики – то в ближайшую поликлинику по месту их пребывания/проживания.

Казахстан

Алматы вошел в «желтую» зону по темпам распространения COVID-19. Главный санитарный врач города рекомендовал носить маски в закрытых помещениях. Нур-Султан приближается к «желтой» зоне.

Новость по теме

«Желтая» зона по COVID-19 в Казахстане: МВК приняла дополнительные меры

Австралия

Ухудшаются показатели по заболеваемости коронавирусом и в Австралии. Пока федеральный министр здравоохранения страны Марк Батлер не стал призывать к повторному введению обязательного ношения масок. Он попросил граждан соблюдать меры предосторожности.

Если вы находитесь в помещении и не можете соблюдать социальную дистанцию, подумайте о ношении маски. Это снизит вероятность заражения, – отметил министр здравоохранения Австралии.

Читайте также

Число новых случаев COVID-19 в Казахстане за сутки снова выросло

Диетолог назвала продукты, приближающие к старости

Новая волна коронавируса началась в Южной Корее

Ирина Лукичева
COVID-19 Австралия Казахстан Кипр Таджикистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курбан айт, время намаза в Казахстане
Время совершения айт намаза по Казахстану
поле, прогноз, штормовое
Туман, гроза, шквал и град ожидаются в Казахстане в субботу
мечеть, праздник
Курбан айт-2022: как будет проводиться в Казахстане главный праздник мусульман
средневзвешенный курс в обменниках
Курсы валют на 8 июля в обменных пунктах Алматы
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
Цена на сахар в Казахстане
Названа причина удорожания сахара в Казахстане
Убийца признался, что целью был другой
Убийца японского экс-премьера признался, что хотел застрелить другого человека
дорога алматы
Вечные пробки и ремонт трассы на «Алтын Орде»: что происходит и когда это закончится
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления