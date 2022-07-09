Конфликт на рынке «Алтын-Орда»: полиция задержала подозреваемого

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 28-летнего подозреваемого. Он является уроженцем Жамбылской области, передает Zakon.kz.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания Карасайского районного управления полиции. В отношении него проводится уголовное расследование по ст. 192, ч. 3, п. 1 УК РК «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Заместитель начальника ДП Алматинской области, подполковник полиции Ельдар Абдикенов

Видео потасовки двух парней появилось в соцсетях в середине июня. На кадрах был запечатлен момент, как один из молодых мужчин пытается удержать другого за одежду и просит вернуть якобы похищенный им телефон.

Дважды ударив оппонента по лицу, подозреваемый скрылся с места происшествия.

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20 июня пациент поступил в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу и скончался 8 июля утром.

Со слов стражей порядка, мужчина скрывался в соседнем регионе, где и был задержан оперативниками Алматинской области. Проводятся все необходимые следственные действия, по результатом которых в кратчайшие сроки будет принято процессуальное решение.